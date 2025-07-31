Трамп відреагував на погрози Медведєва розпочати війну проти США

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Американський лідер Дональд Трамп відреагував на погрози заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва розпочати війну проти США. Він назвав його "невдалим колишнім президентом РФ", який заходить "на небезпечну територію".

Про це написав президент США Дональд Трамп у мережі Truth Social.

"Передайте Медведєву, невдалому колишньому президенту Росії, який вважає себе досі президентом, щоб стежив за своїми словами. Він заходить на дуже небезпечну територію!", — зазначив американський глава.

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Трамп також заявив: йому байдуже, що Індія робить із Росією.

"Хай разом тягнуть свої мертві економіки на дно — мені все одно. Ми вели дуже мало бізнесу з Індією — їхні мита надто високі, одні з найвищих у світі. Так само Росія і США майже не мають спільного бізнесу. Нехай так і залишається", — відзначив Трамп.

Раніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков фактично підтвердив, що Кремль не погодиться на вимогу припинення вогню та має намір продовжувати війну проти України. Там готуються до запровадження нових санкцій, які президент США Дональд Трамп анонсував через 10 днів.

«Ми досить довго живемо під величезною кількістю санкцій, наша економіка працює», — сказав Пєсков.

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При цьому він додав, що у держави-агресорки уже виробився «певний імунітет із цього приводу».