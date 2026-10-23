Трамп відреагував на проблеми зі Starlink в Україні: що пообіцяв зробити

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп прокоментував обмеження роботи Starlink в Україні. Він заявив, що не знає, хто віддав такий наказ, але готовий особисто вирішити проблему з Ілоном Маском у разі потреби.

Про це американський лідер повідомив під час спілкування з журналістами.

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Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи відомо йому, хто наказав обмежити роботу Starlink для України, Дональд Трамп зазначив, що не має таких даних.

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«Я не маю ні найменшого уявлення. І навіть якби знав, то не сказав би вам. Навіщо мені це говорити?» — заявив він.

Президент запевнив, що зможе владнати ситуацію. Він уточнив, що поки не обговорював це питання з Ілоном Маском, проте обов’язково зв’яжеться з ним, якщо проблеми зі зв’язком залишатимуться нерозв’язаними. Також додав, що, за його інформацією, цю проблему вже вирішили.

У відповідь на зауваження журналіста про те, що Володимир Зеленський заявляв про проблеми з роботою Starlink, Трамп зазначив, що не знав про це, але обов’язково розбереться в ситуації.

«Ілон Маск — дуже хороша людина. Він не зробить нічого поганого щодо України. Ілон ніколи не зробить нічого поганого. Він справедлива людина», — зазначив Трамп.

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Проблеми зі Starlink в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, обладнання Starlink і Starshield на фронті припиняло працювати під час руху на швидкості 130–161 км/год.

Вже 22 жовтня Володимир Зеленський повідомляв, що повноцінну роботу Starlink в Україні досі не відновили, а Київ чекає на нову інформацію від США.

Варто зауважити, що збої в роботі супутникових систем Starlink і Starshield, за повідомленнями військових, призвели до втрати українських дронів на понад $1 млн та зупинення більшості бойових вильотів на три доби.

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