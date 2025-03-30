Трамп відреагував на витік із Signal-чату щодо ударів по Ємену: “Це полювання на відьом”

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру звільняти жодного зі своїх соратників після скандалу з витоком інформації з групового чату у додатку Signal, в якому обговорювалися плани удару по хуситах у Ємені.

За повідомленням NBC News, журналіста випадково додали до чату, де були присутні радник з національної безпеки Майкл Уолтц, міністр оборони Піт Гегсет і низка високопосадовців адміністрації. Один з учасників навіть надіслав детальний графік ударів — ще до їх початку.

Коментуючи ситуацію, Трамп підкреслив, що й надалі довіряє Уолтцу та Гегсету:

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“Так, я довіряю їм. Це просто ще одне полювання на відьом. Фейкові новини, нічого більше”, — заявив він.

“Ми здійснили дуже сильний, дуже потужний удар. Надзвичайно успішний. Але ніхто про це не говорить. Усі говорять про дурниці”, — додав президент.

Він також наголосив, що не має стосунку до скандального листування:

“Я навіть не знаю, що таке Signal. Мені байдуже, що це таке. Це просто ще одне шоу для ЗМІ, бо їм більше нема про що говорити”, — сказав Трамп.

Нагадаємо, журналіст The Atlantic випадково отримав доступ до надсекретного листування американських посадовців щодо військової операції проти хуситів у Ємені — все через помилку радника Трампа з національної безпеки Майкла Волтца, який додав редактора до закритого чату в Signal.