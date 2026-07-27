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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1561
Час на прочитання
1 хв

Трамп відреагував на заяву Зеленського про допомогу РФ Ірану: що відповів

Трамп прокоментував інформацію про те, що Росія передає Ірану знімки американських баз.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив про намір особисто перевірити інформацію щодо надання Росією супутникових даних Ірану для атак на американські військові об’єкти, однак припустив, що такі дії не мали істотного впливу.

Про це заявив Дональд Трамп, передає Clash Report.

Очільник Білого дому зазначив, що планує порушити це питання у розмові з російським диктатором.

«Ми дізнаємося, чи це правда. Я запитаю про це Путіна. Якщо це так, то це не мало великого впливу», — сказав президент США.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що Тегеран і Пхеньян фактично стали учасниками війни, постачаючи Росії безпілотники, ракети та боєприпаси.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1561
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