Трамп відреагував на заяву Зеленського про допомогу РФ Ірану: що відповів

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив про намір особисто перевірити інформацію щодо надання Росією супутникових даних Ірану для атак на американські військові об’єкти, однак припустив, що такі дії не мали істотного впливу.

Про це заявив Дональд Трамп, передає Clash Report.

Очільник Білого дому зазначив, що планує порушити це питання у розмові з російським диктатором.

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«Ми дізнаємося, чи це правда. Я запитаю про це Путіна. Якщо це так, то це не мало великого впливу», — сказав президент США.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що Тегеран і Пхеньян фактично стали учасниками війни, постачаючи Росії безпілотники, ракети та боєприпаси.

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