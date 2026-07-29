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Трамп відреагував на зустріч із Зеленським: "Усе пройшло дуже добре"
Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з українським лідером Володимиром Зеленським минули “дуже добре”, та опублікував спільні фото із зустрічі.
Президент США Дональд Трамп назвав великою честю зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та позитивно оцінив результати переговорів.
Про це американський лідер написав у своїй соціальній мережі Truth Social.
«Для мене велика честь зустрітися з президентом України Зеленським. Ми обговорили багато питань. Зустріч пройшла дуже добре!» — заявив Трамп.
Він також опублікував фотографії із Зеленським, зроблені під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому.
Переговори лідерів відбувалися за зачиненими дверима. За словами Зеленського, сторони обговорили можливість отримання Україною ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot, інші оборонні ініціативи та дипломатичні кроки. Команди президентів мають узгодити подальші контакти
Нагадаємо, що раніше Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Трампом: що обговорили за зачиненими дверима