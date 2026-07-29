Трамп відреагував на зустріч із Зеленським: "Усе пройшло дуже добре"

Трамп і Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент США Дональд Трамп назвав великою честю зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та позитивно оцінив результати переговорів.

Про це американський лідер написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

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«Для мене велика честь зустрітися з президентом України Зеленським. Ми обговорили багато питань. Зустріч пройшла дуже добре!» — заявив Трамп.

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Він також опублікував фотографії із Зеленським, зроблені під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому.

Переговори лідерів відбувалися за зачиненими дверима. За словами Зеленського, сторони обговорили можливість отримання Україною ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot, інші оборонні ініціативи та дипломатичні кроки. Команди президентів мають узгодити подальші контакти

Нагадаємо, що раніше Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Трампом: що обговорили за зачиненими дверима

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