ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
559
Час на прочитання
1 хв

Трамп відреагував на зустріч із Зеленським: "Усе пройшло дуже добре"

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з українським лідером Володимиром Зеленським минули “дуже добре”, та опублікував спільні фото із зустрічі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Трамп і Зеленський

Трамп і Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент США Дональд Трамп назвав великою честю зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та позитивно оцінив результати переговорів.

Про це американський лідер написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

«Для мене велика честь зустрітися з президентом України Зеленським. Ми обговорили багато питань. Зустріч пройшла дуже добре!» — заявив Трамп.

Він також опублікував фотографії із Зеленським, зроблені під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому.

Переговори лідерів відбувалися за зачиненими дверима. За словами Зеленського, сторони обговорили можливість отримання Україною ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot, інші оборонні ініціативи та дипломатичні кроки. Команди президентів мають узгодити подальші контакти

Нагадаємо, що раніше Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Трампом: що обговорили за зачиненими дверима

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
559
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie