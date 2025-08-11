Трамп відтермінував мита на китайські товари: що це означає

Сі Цзіньпін та Дональд Трамп / © Reuters

Реклама

Адміністрація президента США Дональда Трампа відтермінувала запровадження нових мит на китайські товари. Згідно з указом, який підписав Трамп, дедлайн перенесено на 90 днів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Запровадження тарифів мало відбутися 12 серпня, однак у травні США та Китай уклали тимчасову 90-денну угоду. Вона передбачала скасування деяких взаємних мит.

Реклама

Незважаючи на це, угода не вирішила ключових проблем у відносинах між країнами. Серед них:

незаконна торгівля фентанілом;

статус Тайваню;

претензії США щодо державної економіки Китаю.

Зазначається, що Китай розглядає експорт мінералів як інструмент впливу. Зокрема, зупинка цього експорту може сповільнити економічне зростання США, якщо компанії не зможуть виробляти продукцію, що потребує цих мінералів. Наприкінці липня представники обох країн розпочали нові торговельні переговори у Швеції.

Імпорт з Китаю наразі підлягає 30% тарифам, включаючи 10% базову ставку та 20% тарифи, пов’язані з фентанілом, запроваджені Вашингтоном у лютому та березні. Китай також здійснив деескалацію, знизивши свою ставку на імпорт із США до 10%.

Нагадаємо, коли журналісти запитали чи планує він продовжити дію тарифів, Трамп ухилився від прямої відповіді, наголосивши на «дуже хороших» відносинах з Китаєм та особисто з президентом Сі Цзіньпіном.