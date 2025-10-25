Трамп відвернувся від Росії: хто впливає на президента США

Марко Рубіо / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп цього тижня різко змінив свою позицію щодо Росії, запровадивши перші прямі санкції під час свого другого терміну. На це, серед іншого, вплинув державний секретар Марко Рубіо.

Про це пише Bloomberg.

За словами співрозмовників, які побажали залишитися анонімними, Рубіо скасував заплановану особисту зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим після телефонної розмови, у якій стало зрозуміло, що Кремль намагається затягнути переговори про перемир’я і продовжити війну.

На думку Рубіо, Москва не зробила жодних суттєвих змін у своїй позиції, зазначають обізнані американські та європейські чиновники.

«Вплив Рубіо на зміну курсу адміністрації демонструє ширшу роль цього дипломата, який також виступав за більш жорсткий підхід до Венесуели як тимчасовий радник Трампа з національної безпеки», — зазначають журналісти.

Нагадаємо, Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті.

«Ми щойно скасували зустріч із президентом Путіним. Мені здалося, що ми не досягнемо того, чого маємо досягти, тому я скасував її, але ми зробимо це в майбутньому», — сказав Трамп.

21 жовтня телеканал CNN із посиланням на представника Білого дому повідомив, що зустріч між держсекретарем США і главою МЗС Росії, яка мала відбутися цього тижня, поки що відклали на «деякий час».