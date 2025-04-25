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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп відверто відповів, чи вважає Росію перешкодою для припинення вогню

Трамп сподівається, що “фюрер” Путін прислухається до нього.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає агресорку Росію перешкодою для досягнення 30-денного припинення вогню.

Про це він сказав у Білому домі, відповідаючи на запитання журналістів.

“Я так не думаю. Я думаю, що вони обидва (Україна і РФ - Ред.) хочуть миру прямо зараз. Вони готові щось зробити. Побачимо, що буде. Складно, дуже складно. Але я думаю, що вони обидва дуже прагнуть укласти угоду”, - висловився американський президент.

Також, з його слів, російський “фюрер” Володимир Путін дослухається до нього і припинить атаки на Україну.

“Так, вважаю”, - відповів Трамп на запитання.

Нагадаємо, міністр закордонних справ агресорки Росії Сергій Лавров назвав президента США Дональда Трампа “єдиним лідером на Землі”, який згоден із риторикою Москви щодо України та НАТО.

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