Трамп відверто відповів, чи вважає Росію перешкодою для припинення вогню

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає агресорку Росію перешкодою для досягнення 30-денного припинення вогню.

Про це він сказав у Білому домі, відповідаючи на запитання журналістів.

“Я так не думаю. Я думаю, що вони обидва (Україна і РФ - Ред.) хочуть миру прямо зараз. Вони готові щось зробити. Побачимо, що буде. Складно, дуже складно. Але я думаю, що вони обидва дуже прагнуть укласти угоду”, - висловився американський президент.

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Також, з його слів, російський “фюрер” Володимир Путін дослухається до нього і припинить атаки на Україну.

“Так, вважаю”, - відповів Трамп на запитання.

Нагадаємо, міністр закордонних справ агресорки Росії Сергій Лавров назвав президента США Дональда Трампа “єдиним лідером на Землі”, який згоден із риторикою Москви щодо України та НАТО.

Дата публікації 14:26, 24.04.25 Кількість переглядів 31 "М'ясник у Кремлі хоче війни!!" Світ відреагував на масовану атаку по Україні!