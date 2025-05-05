Трамп відверто висловився про вихід США з переговорів про мир в Україні

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив про «дуже гарні шанси» завершити війну в Україні. Водночас він зробив заяву про можливий вихід Вашингтона з переговорів про мир.

Про це американський лідер сказав у інтерв’ю NBC News.

Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання про те, що стане приводом для виходу США з мирних переговорів, але не виключив такої можливості.

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«Настане час, коли я скажу: „Гаразд. Продовжуйте робити дурниці“. Іноді я наближаюсь до цієї миті, але тоді стається щось позитивне. Може бути так, що я не зможу це владнати, можливо — це неможливо зробити (завершити війну — ред.)», — висловився президент США.

Окрім того, Трамп зазначив, що між президентами України та Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, між солдатами і генералами обох сторін існує «існує величезна ненависть».

Водночас американський лідер сказав, що «у нас є дуже хороші шанси» припинити війну і досягти миру.

Нагадаємо, минулого тижня речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Вашингтон виходить з переговорів України та Росії про закінчення війни. За словами Брюс, США більше не виконуватимуть роль посередника.

Однак пізніше речниця Держдепу сказала, що наразі ситуація не дійшла до того, щоб США вирішили відмовитися від ролі посередника в переговорах щодо України.

Брюс також написала в Мережі, що рішення щодо можливого виходу США з переговорів щодо України ухвалюватиме Трамп.

На такі заяви відреагував президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що у США може бути думка про вихід із переговорного процесу. За словами Зеленського, схожі сигнали свідчать про те, що «все дуже важко».