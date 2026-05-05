Трамп відверто висловився про Зеленського: що сказав президент

Зеленський і Трамп.

Президента США Дональд Трамп назвав українського колегу Володимира Зеленським «хитрим хлопцем». Водночас він згадав «агресивний» момент в Овальному кабінеті.

Про це лідер американців висловився в ефірі Salem News Channel, коли його запитали про його ставлення Зеленського після того, як Україна надіслала ОАЕ антидронову допомогу.

Трамп заявив, мовляв, Зеленський «непроста людина, він хитрий хлопець». Втім, додав очільник Білого дому, український лідер подобається йому.

«І мені подобається Зеленський. Я завжди з ним ладнав, окрім того одного моменту в Білому домі, який, на мою думку, був з його боку дещо агресивним. Знаєте, в Овальному кабінеті. Я впевнений, ви, мабуть, пам’ятаєте це», — сказав Трамп.

Нагадаємо, під час цього ж інтерв’ю Дональд Трамп вкотре заявив про втрату територій Україною, але додав, що зазнає втрат і Москва. Також він згадав про НАТО, зазначивши, що нині США продають зброю Альянсу, а той уже передає її Києву.

