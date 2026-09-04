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Трамп відверто заявив, чи готує Путін напад на НАТО
Президент США Дональд Трамп оцінив загрозу нападу Росії на НАТО після інциденту з дроном у Німеччині.
Президент США прокоментував нещодавній інцидент із безпілотником у Європі та висловив власну думку щодо планів Кремля стосовно Північноатлантичного альянсу.
Про це заявив президент США Дональд Трамп.
Журналістка запитала президента США, чи є інцидент із дроном у німецькому аеропорту нападом на НАТО.
У відповідь Трамп заявив, що не вірить у плани Росії нападати на країни-члени блоку, оскільки він особисто знає російського очільника.
«Я спілкуюся з Путіним. Я його дуже добре знаю. Путін не має наміру атакувати території країн, що входять до НАТО», — зазначив американський президент.
Нагадаємо, уряд Німеччини офіційно звинуватив Кремль у серпневій спробі атаки безпілотниками з вибухівкою в районі аеропорту Лейпциг-Галле, один із яких зафіксували поблизу українського літака «Антонов».
Німецькі слідчі вважають, що атака дронів в аеропорту Лейпцига могла бути спробою підірвати один або кілька українських транспортних літаків «Антонов».