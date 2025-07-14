Трамп відвідає Велику Британію з державним візитом: його чекають у короля Чарльза

Дональд Трамп / © Associated Press

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Король Чарльз III прийматиме президента США Дональда Трампа з державним візитом до Великої Британії у вересні 2025 року.

Про це пише The New York Times

Букінгемський палац підтвердив дати поїздки президента Трампа до Великої Британії, яка буде його другим державним візитом.

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Президент Трамп здійснить дводенний державний візит до Великої Британії з 17 по 19 вересня, підтвердив Букінгемський палац, що робить його рідкісним главою держави, якому надається другий такий візит. Король Чарльз III прийматиме Трампа та його дружину Меланію у Віндзорському замку, йдеться у заяві палацу.

Король надіслав пану Трампу офіційне запрошення минулого лютого у листі, врученому йому прем'єр-міністром Кіром Стармером під час візиту до Овального кабінету. Стармер наголосив на незвичайності повторного запрошення, сказавши: “Цього ніколи раніше не траплялося; це безпрецедентно”.

Трамп насолоджувався своїм останнім державним візитом до Великої Британії у 2019 році, коли його приймала королева Єлизавета II. Королева влаштувала йому розкішний бенкет у Букінгемському палаці та дала королівський артилерійський салют. У документальному фільмі про своє політичне повернення “Мистецтво сплеску” Трамп продемонстрував книгу фотографій себе та королеви, яка, до речі, була фантастичною”, – сказав він.

Але Трамп посварився з мером Лондона Садіком Ханом, який є мусульманином, безпосередньо перед своїм приїздом, назвавши його “неймовірним невдахою” в соціальних мережах та звинувативши його в жахливому управлінні столицею Британії.

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Хан назвав Трампа “лише одним із найяскравіших прикладів висхідної глобальної загрози”, порівнявши мову президента з мовою, яку використовують “фашисти 20 століття”. Він залишається мером, і мало що вказує на те, що їхня взаємна антипатія пом’якшилася.

Час візиту пана Трампа робить малоймовірним, що йому буде надана честь виступити з промовою в парламенті, повідомляли кілька британських газет. Зазвичай він не засідає наприкінці вересня, оскільки політичні партії країни проводять свої щорічні політичні конференції в цей період.

Це може створити незручний контраст із візитом президента Франції Еммануеля Макрона, який виступив перед парламентом під час свого державного візиту минулого тижня.

Як і Макрон, Трамп будуть прийматися у Віндзорському замку, а не в Букінгемському палаці, який перебуває на капітальному ремонті.

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Нагадаємо, що раніше червоне око короля Чарльза налякало шанувальників: палац прокоментував стан здоров’я монарха

Раніше під час візиту президента Макрона до Віндзора королівські шанувальники звернули увагу на зовнішній вигляд короля Чарльза, який приймав гостей.