Трамп відвідає закритий брифінг щодо розвідки
Згідно з розкладом Білого дому, брифінг розвідслужб США за участю Трампа відбудеться без присутності преси.
Президент США Дональд Трамп 2 жовтня візьме участь у закритому брифінгу американських розвідувальних служб.
Про це свідчить інформація в розкладі Білого дому.
Згідно з розкладом Трампа, брифінг розвідслужб США відбудеться об 11:00 за місцевим часом (18:00 за київським часом) у Овальному кабінеті Білого дому.
Тему брифінгу в адміністрації американського лідера не розкрили. Зустріч відбудеться без присутності преси.
До слова, за даними WSJ, США розглядають можливість передавання Україні розвідувальних даних для ефективніших ударів далекобійною зброєю по цілях глибоко в тилу Росії.
А ще Вашингтон розмірковує над передаванням Києву крилатих ракет Tomahawk та Barracuda із дальністю ураження у понад 2400 км та понад 800 км відповідно.