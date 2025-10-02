ТСН у соціальних мережах

Трамп відвідає закритий брифінг щодо розвідки

Згідно з розкладом Білого дому, брифінг розвідслужб США за участю Трампа відбудеться без присутності преси.

Ірина Лаб'як
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп 2 жовтня візьме участь у закритому брифінгу американських розвідувальних служб.

Про це свідчить інформація в розкладі Білого дому.

Згідно з розкладом Трампа, брифінг розвідслужб США відбудеться об 11:00 за місцевим часом (18:00 за київським часом) у Овальному кабінеті Білого дому.

Тему брифінгу в адміністрації американського лідера не розкрили. Зустріч відбудеться без присутності преси.

До слова, за даними WSJ, США розглядають можливість передавання Україні розвідувальних даних для ефективніших ударів далекобійною зброєю по цілях глибоко в тилу Росії.

А ще Вашингтон розмірковує над передаванням Києву крилатих ракет Tomahawk та Barracuda із дальністю ураження у понад 2400 км та понад 800 км відповідно.

