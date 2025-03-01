Трамп вилаяв Зеленського як неслухняного школяра: Sky News про суперечку президентів

Суперечка між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським стала серйозним викликом для Києва та його європейських партнерів і водночас політичним здобутком для Путіна.

Таку думку висловила редакторка з питань безпеки та оборони Sky News Дебора Гейнс.

З її слів, "видовище, коли президент США сварив свого українського колегу і говорив йому, що той грає в азартні ігри з Третьою світовою війною, ‒ розігране в Овальному кабінеті ‒ було важким для сприйняття".

"Важко уявити більший контраст між приязними сценами у розмові сера Кіра Стармера і Трампа та лайкою, яку американський президент використовував на адресу Зеленського, часом звертаючись до нього, як до неслухняного школяра", ‒ зазначила Гейнс.

Вона також зауважила, що Зеленський, схрестивши руки, намагався донести свою позицію, але "було очевидно, що він веде програшну битву".

Гейнс наголошує, що цей дипломатичний конфлікт матиме значно серйозніші наслідки, ніж просто скандал у медіапросторі.

Найбільша небезпека для України, на її думку, полягає в тому, що Трамп може у відповідь на цей конфлікт відкликати всю військову підтримку Києва.

"Якщо Трамп у гніві відкличе всю свою військову підтримку Україні, здатність Києва протистояти російським військовим серйозно зменшиться. Європейці не мають можливості заповнити цю порожнечу. Єдина людина, яка виграє в цьому сценарії, ‒ це Володимир Путін", ‒ додала вона.

Нагадаємо, 28 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч Трампа, Венса й Зеленського, яка закінчилася суперечкою трьох політиків. Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру. Президент України достроково залишив Білий дім.

Цього дня планували підписати угоду про корисні копалини, однак цього не зробили. Світові лідери підтримали Зеленського.

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