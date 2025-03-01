Трамп вимагає від Зеленського вибачень – Bloomberg

Стармер зустрівся із Зеленським у Лондоні, а також ініціював новий саміт союзників України.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер намагався відновити переговори між США та Україною після напруженої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні.

Про це пише Bloomberg.

За інформацією джерел, обидві країни були близькі до підписання економічного договору, проте ситуація загострилася після конфлікту на пресконференції. Адміністрація Трампа відмовилася відновлювати діалог, заявивши, що “потрібен час, аби вщухли емоції”.

За словами одного європейського чиновника, адміністрація Трампа приватно дала зрозуміти, що хоче публічних вибачень від Зеленського для налагодження відносин.

Стармер зробив спробу дипломатичного врегулювання і запросив Зеленського до Лондона. Під час зустрічі на Даунінг-стріт, 10 британський прем’єр запевнив у повній підтримці України.

Британія також розширив фінансову підтримку Києва. Міністр фінансів Рейчел Рівз анонсує новий кредит для України на £2 млрд із доходів заморожених російських активів.

Нагадаємо, Суперечка між президентами США та України у Білому домі привернула увагу світової спільноти. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк вважає, що ця дискусія допоможе дати відповідь на три важливі питання щодо війни, розв’язаної Росією.

Читайте також: