Трамп випереджає Байдена на 5 очок у гіпотетичному матчі-реванші: опитування

Обидва президенти виграли відповідні нещодавні праймеріз у Мічигані, але Байден зіткнувся з деякими проблемами.

Колишній президент Дональд Трамп випереджає президента Джо Байдена на п’ять очок у гіпотетичному матчі-реванші, згідно з новим опитуванням The New York Times і Siena College.

Про це пише The Hill.

Серед зареєстрованих виборців 48 відсотків сказали, що проголосували б за колишнього президента, якби президентські вибори 2024 року відбулися сьогодні, а кандидатами були б він і Байден. Сорок три відсотки відповіли, що проголосували б за Байдена, відповідаючи на те саме запитання.

Опитування також показало, що 65 відсотків зареєстрованих виборців сказали, що країна на "неправильному шляху", проти 24 відсотків сказали, що вона на "правильному шляху".

Згідно з опитуванням у Вірджинії, опублікованим у п’ятницю, Байден випереджає колишнього президента на чотири пункти, але опитування також показало низькі рейтинги прихильності обох кандидатів. Старий Домініон є помітним мінливим штатом, який обирає губернатора-республіканця в 2021 році, але голосує за демократів на останніх чотирьох президентських виборах.

Опитування The Times і Siena College також запитало зареєстрованих виборців, за кого вони голосували на останніх президентських виборах: 44 відсотки відповіли, що голосували за Байдена, а 34 — за Трампа. Вісімнадцять відсотків сказали, що не голосували на виборах 2020 року.

Обидва президенти виграли відповідні нещодавні праймеріз у Мічигані, але Байден зіткнувся з деякими проблемами, коли понад 100 000 жителів Мічігана протестували проти президента за необов’язковий варіант голосування. Необов’язкова кампанія в штаті Мічігана означала, що виборці виявляли підтримку Демократичній партії, але не кандидатам, зазначеним у бюлетенях, і служила протестом проти дій Байдена щодо війни Ізраїлю та ХАМАС.

Опитування Times і Сієнського коледжу проводилося з 25 по 28 лютого. У ньому взяли участь 980 зареєстрованих виборців з усієї країни, 823 з яких заповнили повне опитування. Похибка для зареєстрованих виборців становить плюс-мінус 3,5 відсоткових пунктів та плюс-мінус 4 відсоткові пункти для зареєстрованих виборців, які заповнили повне опитування.

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що за Трампа світ був "безпечнішим і стабільнішим". З його слів, зараз велика частина світу "жадає стабільності".

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