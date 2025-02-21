Трамп заявив, що Путін хоче угоди: подробиці

Трамп вже не вперше робить заяви, які можна розцінювати як виправдання агресії Росії проти України.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін нібито хоче укласти угоду, але не зобов’язаний цього робити, бо "міг би взяти всю країну".

Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю політичному оглядачу Fox News Брайану Кілміду.

"Я не намагаюся зробити Путіна приємнішим або кращим. Я просто кажу вам той факт, що війни не повинно було бути", — сказав Трамп.

Також Дональд Трамп додав, що Зеленський не має "карт у рукаві" для переговорів із Росією.

Нагадаємо, у Кремлі заявляють, мовляв, не вважають, що адміністрація президента США Дональда Трампа зайняла "проросійську" позицію.

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