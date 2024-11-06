Трамп виступив з переможною промовою: головні заяви

Трамп заявив про свою перемогу на виборах США.

Кандидат в Президенти США Дональд Трамп виступив перед своїми прихильниками у Флориді з переможною промовою. У ході виступу він назвав себе 47 президентом США.

Сайт ТСН.ua зібрав головні заяви Трампа:

“Більше жодних війн, я збираюся зупинити війни”.

“Республіканці збережуть контроль над Палатою представників і виграють більшість у Сенаті”.

“Цей результат у президентських перегонах — політична перемога, яку раніше не знала історія США”.

“Наш курс розгорнеться на 180%. Ми це зробимо скрізь, у всіх сферах, і це буде час, коли американці повернуть собі контроль у своїй країні”.

“Це дійсно буде золотий вік Америки. Ми зробимо Америку сильнішою, здоровішою і процвітаючою, ніж будь-коли”.

“Тут для того, щоб стримати обіцянки і зробити Америку безпечнішою, найбагатшою і найсильнішою країною для кожного з американців”.

Трамп має намір боротися з нелегальною міграцією та посилити кордони, а також скоротити податки.

Екс-кандидату в президенти Роберту Френсісу Кеннеді запропонують пост у системі охорони здоров'я.

Дональда Трампа привітали з перемогою президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, президент Сербії Олександр Вучич та канцлер Австрії Карл Нехаммер.

Нагадаємо, на виборах президента США Трамп набрав 277 голосів виборників із 270, необхідних для перемоги. Спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив Трампа обраним президентом.

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