Трамп визнав, що інцидент в Овальному кабінеті був навмисним тиском на Україну

Суперечка Зеленського з Трампом лише посилила міжнародну увагу до його політики щодо України та викликала нову хвилю дискусій серед західних союзників.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що його публічна суперечка з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі в Овальному кабінеті була частиною стратегії тиску на українську сторону. Він зазначив, що цей інцидент мав на меті спонукати Україну до прийняття "правильних рішень" та досягнення мирної угоди.​

Про це очільник американської нації Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами 17 березня

Трамп також прокоментував рішення США щодо припинення постачання зброї та розвідданих Україні, заявивши, що це не мало негативних наслідків для української армії в Курській області Росії. Він підкреслив, що його втручання було продиктоване гуманітарними міркуваннями, оскільки в конфлікті гине багато людей.​

Також читайте Трамп заявив, що врятує українських військових на Курщині

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп також заявив, що перемовини про війну в Україні переходять у "критичну стадію". Він поговорить з диктатором Путіним 18 березня.

Додамо, що раніше віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватив українського президента Володимира Зеленського у небажанні говорити про мир. За словами Венса, нібито Дональд Трамп намагався "зберігати дипломатичність і доброзичливість" до Зеленського. Втім, українська сторона продемонструвала "неповагу".