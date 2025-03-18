Трамп визнав, що інцидент в Овальному кабінеті був навмисним тиском на Україну

Суперечка Зеленського з Трампом лише посилила міжнародну увагу до його політики щодо України та викликала нову хвилю дискусій серед західних союзників.
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що його публічна суперечка з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі в Овальному кабінеті була частиною стратегії тиску на українську сторону. Він зазначив, що цей інцидент мав на меті спонукати Україну до прийняття "правильних рішень" та досягнення мирної угоди.
Про це очільник американської нації Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами 17 березня
Трамп також прокоментував рішення США щодо припинення постачання зброї та розвідданих Україні, заявивши, що це не мало негативних наслідків для української армії в Курській області Росії. Він підкреслив, що його втручання було продиктоване гуманітарними міркуваннями, оскільки в конфлікті гине багато людей.
Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп також заявив, що перемовини про війну в Україні переходять у "критичну стадію". Він поговорить з диктатором Путіним 18 березня.
Додамо, що раніше віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватив українського президента Володимира Зеленського у небажанні говорити про мир. За словами Венса, нібито Дональд Трамп намагався "зберігати дипломатичність і доброзичливість" до Зеленського. Втім, українська сторона продемонструвала "неповагу".
Читайте також: