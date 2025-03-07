Трамп визнав, що Росія завдає сильніших ударів по Україні через паузу в допомозі від США

Американський президент цинічно запевнив, що господар Кремля прагне закінчити війну.
Президент США Дональд Трамп визнав, що припинення американської військової допомоги Росія використала для того, щоб завдати сильніших ударів по Україні.
Про це американський лідер заявив у п'ятницю, 7 березня, в Овальному кабінеті під час відповіді журналістам, передає Sky News.
За його словами, російський президент Путін "робить те, що зробив би будь-хто інший - він б'є по них сильніше".
При цьому американський президент цинічно запевнив, що господар Кремля прагне закінчити війну.
"Я думаю, що він хоче, щоб це зупинилося і врегулювалося. І я думаю, що він б'є по них сильніше, ніж він бив їх. І я думаю, що, напевно, будь-хто в такому становищі зробив би це саме зараз", - заявив Дональд Трамп.
Нагадаємо, під час цієї ж розмови із журналістами президент США Дональд Трамп заявив, що вірить російському президенту Володимиру Путіну, коли той говорить, що прагне миру.
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