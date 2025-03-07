Трамп визнав, що Росія завдає сильніших ударів по Україні через паузу в допомозі від США

Президент США Дональд Трамп визнав, що припинення американської військової допомоги Росія використала для того, щоб завдати сильніших ударів по Україні.

Про це американський лідер заявив у п'ятницю, 7 березня, в Овальному кабінеті під час відповіді журналістам, передає Sky News.

За його словами, російський президент Путін "робить те, що зробив би будь-хто інший - він б'є по них сильніше".

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При цьому американський президент цинічно запевнив, що господар Кремля прагне закінчити війну.

"Я думаю, що він хоче, щоб це зупинилося і врегулювалося. І я думаю, що він б'є по них сильніше, ніж він бив їх. І я думаю, що, напевно, будь-хто в такому становищі зробив би це саме зараз", - заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, під час цієї ж розмови із журналістами президент США Дональд Трамп заявив, що вірить російському президенту Володимиру Путіну, коли той говорить, що прагне миру.

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