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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2880
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Трамп вказав «великого героя» в оточенні Зеленского: кого мав на увазі

Дональд Трамп під час переговорів з Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Анкарі несподівано висловив особливу прихильність до одного з членів української делегації.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Переговори Зеленського і Трампа

Переговори Зеленського і Трампа / © Associated Press

Під час переговорів з Володимиром Зеленським в Анкарі президент США Дональд Трамп несподівано тепло відгукнувся про одного з представників української делегації — заступника керівника Офісу Президента, генерала Павла Палісу.

Про це стало відомо під час спільної пресконференції Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

«Ось один з моїх найулюбленіших солдатів», — сказав Трамп, вказуючи пальцем на Палісу.

Американський лідер поцікавився, чи все гаразд в українського генерала, і пригадав, що регулярно бачить його на зустрічах.

«Він робить чудову роботу. Великий герой», — додав президент США.

Павло Паліса

Павло Паліса

Нагадаємо, бригадний генерал Павло Паліса — заступник керівника Офісу президента. Раніше він очолював 93-тю окрему механізовану бригаду Холодний Яр і керував обороною Бахмута.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
2880
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