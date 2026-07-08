Трамп вказав «великого героя» в оточенні Зеленского: кого мав на увазі

Переговори Зеленського і Трампа / © Associated Press

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Під час переговорів з Володимиром Зеленським в Анкарі президент США Дональд Трамп несподівано тепло відгукнувся про одного з представників української делегації — заступника керівника Офісу Президента, генерала Павла Палісу.

Про це стало відомо під час спільної пресконференції Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

«Ось один з моїх найулюбленіших солдатів», — сказав Трамп, вказуючи пальцем на Палісу.

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Американський лідер поцікавився, чи все гаразд в українського генерала, і пригадав, що регулярно бачить його на зустрічах.

«Він робить чудову роботу. Великий герой», — додав президент США.

Павло Паліса

Нагадаємо, бригадний генерал Павло Паліса — заступник керівника Офісу президента. Раніше він очолював 93-тю окрему механізовану бригаду Холодний Яр і керував обороною Бахмута.

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