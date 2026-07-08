- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 2880
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп вказав «великого героя» в оточенні Зеленского: кого мав на увазі
Дональд Трамп під час переговорів з Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Анкарі несподівано висловив особливу прихильність до одного з членів української делегації.
Під час переговорів з Володимиром Зеленським в Анкарі президент США Дональд Трамп несподівано тепло відгукнувся про одного з представників української делегації — заступника керівника Офісу Президента, генерала Павла Палісу.
Про це стало відомо під час спільної пресконференції Володимира Зеленського та Дональда Трампа.
«Ось один з моїх найулюбленіших солдатів», — сказав Трамп, вказуючи пальцем на Палісу.
Американський лідер поцікавився, чи все гаразд в українського генерала, і пригадав, що регулярно бачить його на зустрічах.
«Він робить чудову роботу. Великий герой», — додав президент США.
Нагадаємо, бригадний генерал Павло Паліса — заступник керівника Офісу президента. Раніше він очолював 93-тю окрему механізовану бригаду Холодний Яр і керував обороною Бахмута.