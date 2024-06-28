Трамп вкотре переконує, що зупинить війну в Україні, а Байден назвав Путіна військовим злочинцем під час дебатів

Водночас за словами Трампа, він не підтримує умови Путіна про припинення війни.

Дональд Трамп вкотре заявив, що зупинить війну між Росією та Україною в разі його обрання президентом США ще до того, як заступить на посаду 20 січня.

Про це Трамп заявив під час теледебатів з Байденом на CNN, - пише Укрінформ.

Експрезидент звинуватив чинного главу Білого дому у виділенні великих коштів Україні. За його словами, цього не треба було робити, а якби він був президентом, то Путін не розпочав би війну.

Водночас на запитання ведучих, чи підтримує він заяви Путіна про умови припинення війни, Трамп відповів: «Ні».

Своєю чергою Байден назвав Путіна воєнним злочинцем. «Він хоче відновити те, що було частиною радянської імперії», – сказав американський лідер.

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Нагадаємо, напередодні агентство Reuters писало, що два головних радники Дональда Трампа представили "план припинення війни" Росії в Україні у разі його перемоги на президентських виборах. У Кремлі відреагували на це і заявили, що можливий план нібито "повинен враховувати ситуацію на фронті".

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