Під час сьогоднішньої розмови з європейськими лідерами і президентом Володимиром Зеленським Дональд Трамп влаштував суперечку.

Про це пише BILD.

За інформацією видання, Трамп звинуватив європейців у купівлі російської нафти, що, своєю чергою, допомагає російській військовій машині. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн нібито спробувала заперечити, заявивши, що імпорт нафти з ЄС значно скоротився після вторгнення Росії в Україну.

Під час розмови Трампу повідомили, що лише Угорщина та Словаччина імпортують нафту з Росії. За даними BILD, спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф нібито звинуватив Європу в купівлі російської нафти через Індію.

Коли Трамп перевів розмову на тему санкцій проти Росії, було зроблено спроби узгодити спільний підхід з американським президентом: європейці запропонували протягом 48 годин направити своїх представників до Вашингтона для створення робочої групи щодо санкцій проти Росії. Однак, чи погодився на це Трамп, залишається незрозумілим.

У виданні нагадують, що президент США неодноразово погрожував санкціями проти Росії, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін не захоче припинити війну. Трамп пропустив кілька термінів, встановлених Путіну, не вживаючи жодних заходів. За даними BILD, європейська сторона не очікує, що глава Білого дому запровадить санкції проти Росії, навіть після телефонної розмови в четвер.

Зауважимо, що інформацію німецьких журналістів опосередковано підтвердив президент Зеленський. За результатами переговорів, він заявив, що Трамп дуже незадоволений, що російську нафту купують Угорщина та Словаччина.

Раніше президент Франції Макрон повідомив деталі сьогоднішньої телефонної розмови європейських лідерів з Дональдом Трампом.