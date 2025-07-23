Трамп водить українців за носа: The Atlantic про великий подарунок Путіну

Трамп і Путін / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп водить українців за носа, обіцяючи допомогу і не надаючи її. Тим самим американський президент грає на користь російського диктатора Путіна.

Про це йдеться в колонці професора стратегічних досліджень Філліпса О’Браєна, опублікованій у The Atlantic.

За словами автора, час від часу Трамп посилає Україні обнадійливі сигнали, незважаючи на свою давню симпатію щодо Путіна. Так він дозволив перекидання кількох американських протиракетних систем Patriot через Німеччину — крок, який зміцнить протиповітряну оборону України.

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Проте іншим своїм рішенням Трамп дав Путіну решту літа, щоб той продовжив бомбардування українських міст.

Аналітик нагадав, що адміністрація попереднього президента США Джо Байдена безплатно передала Україні зброю, не сподіваючись на гроші чи надра. Україна, якій ці поставки необхідні для продовження боротьби, не мають іншого вибору, окрім як продовжувати шукати прихильності Білого дому.

«Але Трамп, схоже, просто водить українців за ніс. Озброєння, яке він планує поставити, буде замало для перемоги українців. Яку б допомогу він не надав, вона видається менш вирішальною, ніж перешкоди, які він ставить на їхньому шляху», — йдеться у колонці.

Протягом кількох місяців росіяни відкидали будь-які реальні переговори з Україною та посилювали бомбардування українських міст, вбиваючи та калічачи мирних жителів майже щоночі. У відповідь на це Трамп регулярно засуджував дії Путіна, але рішуче відмовився вживати будь-яких конкретних заходів для стримування російського диктатора.

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Замість того, щоб рішуче виступити проти Путіна, Трамп висунув свій 50-денний ультиматум, який може навіть не бути ультиматумом, якщо, зрештою, Трамп відмовиться від своєї погрози ввести жорсткі мита проти Росії.

На думку О’Браєна, у Росії вважають, що Трамп робить Путіну великий стратегічний подарунок. Автор зазначає, що Трамп відмовився вводити нові санкції після своєї інавгурації у січні, а постачальники знайшли способи обійти існуючі, і Росія тепер може виробляти більше ракет.

Навіть якщо Україна отримає доступ до більшої оборонної вогневої потужності, вона майже напевно не зможе збити всі боєприпаси, що надходять, під час атак такого масштабу, і кількість жертв серед українців, схоже, неодмінно зросте.

Якщо Трамп справді планує посилити тиск на Росію після закінчення 50-денного пільгового періоду, він, по суті, дає Путіну привід поставити собі за мету завоювати якнайбільше територій, перш ніж розпочинати будь-які мирні переговори, зазначає аналітик.

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Він припускає, що після 50-денного терміну росіяни можуть навіть вирішити скористатися жахливою «мирною» угодою, яку адміністрація Трампа запропонувала кілька місяців тому. Вона включала дозвіл росіянам зберегти майже кожен клаптик української землі, який вони захопили, визнання США російського контролю над Кримом, позбавлення України будь-якої надії на членство в НАТО та відмову від будь-яких суттєвих гарантій безпеки.

«Білий дім фактично гарантує росіянам літо без санкцій, щоб вони могли чинити будь-які злочини, які забажають», — зазначає О’Браєн.

Раніше ми писали, чи вистоять фронт і держава під час ультиматуму Трампа та що буде далі.