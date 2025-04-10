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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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805
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2 хв

Трамп втрачає інтерес до війни в Україні, але є шанс повернути його в гру — експосол в США

У Кремлі не дають американському президенту можливості показати себе миротворцем і «водять за носа».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Зеленський і Трамп

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп / © ТСН

Через неспроможність швидко здобути успіх у переговорах про припинення вогню президент США Дональд Трамп почав втрачати інтерес до врегулювання війни в Україні. Але шанси повернути господаря Білого дому «на світлу сторону» все ще зберігаються.

Таку думку висловив посол України у США в 2015-2019 роках Валерій Чалий в інтерв’ю «Українському радіо».

За його словами, позиція Дональда Трампа щодо війни, яку розв’язала Росія, від початку не була проукраїнською і все, чого він хотів — це домогтися тимчасового припинення вогню на 30 днів і заявити, що цілей досягнуто.

Однак, як зауважив український дипломат, у Кремлі не дають американському президенту такої можливості і «водять за носа».

«Дональд Трамп зрозумів уже, що вони [росіяни] не хочуть ніякого миру. Навіть не хочуть йому «подарувати» 30 днів, щоб він міг оголосити себе претендентом на Нобелівську премію миру. Не хоче Путін навіть цього зробити для нього», — наголосив Чалий.

Експосол в США вважає, що в такій ситуації українська сторона повинна всіма способами нагадувати Трампу про його заяви та інвестований ним політичний капітал у врегулювання війни в Україні.

«Ми маємо зробити так, щоб він мав залишитися в грі й дати результат, за який йому всі будуть аплодувати, тобто за перемогу. А це не просто припинення вогню на 30 днів, а гарантія безпеки для України, деокупація частини території України, постачання озброєнь. Я думаю, що такий шанс ще залишається», — підсумував дипломат.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами 9 квітня розповів, чи має він план «Б», якщо у США не вийде домогтися припинення вогню.

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