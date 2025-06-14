Трамп втрачає контроль над зовнішньою політикою США: Ізраїль та Україна перехоплюють ініціативу

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Здатність американського президента Дональда Трампа впливати на зовнішню політику США виявилася обмеженою. Після атак Ізраїлю на Іран та України на Росію адміністрація повинна відновити контроль над своїм зовнішньополітичним курсом.

Таку думку висловив старший науковий співробітник Фонду Карнегі Крістофер Чіввіс у статті для The Guardian.

За останні тижні Іран і США стояли перед вибором: переговори або затяжна війна. У 2018 році Трамп заблокував дипломатичний шлях, розірвавши ядерну угоду з Іраном. Однак з січня цього року він був «напрочуд відкритим до переговорів з Тегераном», і верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, здавалося, теж був готовий до цього.

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Проте прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу обрав шлях війни, і Трамп, попри початкові вагання, тепер, схоже, підтримує його. Хоча Трамп мав унікальну можливість стримати Нетаньягу, він «приєднався до його позиції».

За словами Чіввіса, Трамп «правильно прагнув угоди», яка б пропонувала Ірану пом’якшення санкцій в обмін на припинення ядерної програми. Це зменшило б ризик ядерної загрози, принесло б користь енергетичним ринкам і дозволило б США скоротити військову присутність у регіоні. Однак «ізраїльський уряд не бажав цього і, отже, зіпсував переговори адміністрації Трампа».

Ізраїль стверджує, що Іран був за лічені дні від створення бомби, але, на думку Чіввіса, «в це важко повірити», адже експерти оцінювали цей термін у місяці, якщо не роки. Якби ситуація змінилася, США «майже напевно приєдналися б до Ізраїлю в цих ударах».

Автор підкреслює, що ці удари не покладуть край ядерній програмі Ірану повністю. Шкода буде реальною, але «ці об’єкти можна відбудувати», а знання вчених можна замінити. Історія показує, що «удари з метою обезголовлення» рідко спрацьовують у довгостроковій перспективі. Навіть участь США не усуне програму без зміни режиму в Тегерані, що «повторило б трагічні помилки війни в Іраку 2003 року, але у ще більшому масштабі». Наслідком є «найгірший із двох світів: мстивий Іран, ще більш рішуче налаштований отримати ядерну зброю, і відсутність надії на переговори».

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Держсекретар США Марко Рубіо «мудро спробував дистанціювати» США від ізраїльської атаки. Трамп, однак, який «спочатку намагався стримати атаку Ізраїлю», тепер використовує її як важіль для своєї угоди. Таке тісне зближення з Ізраїлем може лише «глибше втягнути Сполучені Штати в конфлікт».

Як переговорна тактика, це навряд чи спрацює, адже іранські автократи не можуть дозволити собі бути примушеними до угоди, щоб не підірвати легітимність. Крім того, деякі впливові іранські чиновники «отримують вигоду від статус-кво» за умов санкцій.

Зухвалий крок Ізраїлю є ще одним прикладом того, як партнери США перехоплюють стратегічну ініціативу у Трампа. Це відбулося після рішення президента України Володимира Зеленського вдарити вглиб Росії дронами, коли США намагалися домовитися про припинення вогню з Москвою.

Оскільки США зосереджені на внутрішніх потрясіннях, які «розпалює адміністрація Трампа», та невизначеності щодо його глобальних цілей, інші гравці, ймовірно, зроблять те саме. Видання зазначає, якщо адміністрація не знайде в собі достатньо дисципліни та зосередженості, щоб взяти під контроль свою власну зовнішню політику, США ризикують бути втягнутими у більше конфліктів, які точно не відповідатимуть інтересам американського народу.

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Нагадаємо, Трамп заявив про готовність Ірану до переговорів, але відмовився назвати імена іранців, які нібито йому телефонували з пропозицією нових перемовин щодо ядерної програми. Засловами президента США, Іран, ймовірно, отримає «ще одну можливість» укласти ядерну угоду зі Сполученими Штатами після нещодавніх ударів Ізраїлю.