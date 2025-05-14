Трамп втрачає терпіння до Путіна: в адміністрації США змінюється риторика щодо війни в Україні

Трамп втрачає терпіння до Путіна. / © ТСН.ua

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В адміністрації Дональда Трампа змінюється ставлення до України та перебіг війни. Після місяців критики на адресу Києва, високопосадовці США дедалі частіше вказують на Росію як головну перешкоду для припинення бойових дій.

Про це пише Financial Times.

Віцепрезидент Дж. Д. Венс минулого тижня заявив, що “російські пропозиції надто вимогливі”, чим здивував дипломатів, які очікували на традиційні меседжі MAGA-наративу.

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У лютому Венс був у центрі конфлікту в Овальному кабінеті, коли звинуватив Зеленського в невдячності за підтримку США. Але тепер, за словами джерел, риторика змінюється: Трамп дедалі більше розчаровується у Путіні. За даними Financial Times, навіть після готовності США до поступки щодо Криму, Путін відкинув пропозицію припинення вогню. Один із американських дипломатів підсумував:

“Трамп бачить, що віддав занадто багато й нічого не отримав”.

Відносини Вашингтона і Києва покращилися. Зеленський погодився на прямі переговори в Туреччині після заклику Трампа, а також підписав із США угоду про співпрацю в галузі стратегічних ресурсів. Водночас у Білому домі готуються до переговорів: держсекретар Марко Рубіо та посланці Трампа Келлог і Віткофф прибудуть у Стамбул 16 травня.

На тлі нових обстрілів з боку РФ Трамп пригрозив запровадженням вторинних санкцій, включно з банківськими. Колишній посол США в Росії Майкл Макфол зауважив, що в риториці Трампа “відчувається розчарування”. А екс-посол в Україні Білл Тейлор вважає, що Трамп приходить до висновку: Путіну не можна довіряти, і той не налаштований на реальні переговори.

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Українські посадовці вважають, що нещодавня угода зі США щодо стратегічних копалин збільшує ймовірність подальшої американської підтримки оборони. “Тепер Трамп має шкуру у грі”, — зазначив один із них.

Однак залишається незрозумілим, чи справді колишній президент змінив позицію на користь Києва, чи лише розчарувався в непоступливості Кремля. Попри критику з боку європейських лідерів і спецпредставника США Кітта Келлога на адресу Путіна, Дональд Трамп публічно похвалив його ініціативу щодо переговорів, назвавши її “потенційно великим днем для Росії та України”.

“Трамп, безперечно, бачить, що Путін не грає в м’яч”, — зазначив Ерік Грін, колишній радник Ради нацбезпеки США. Водночас він підкреслив, що це ще не означає жорсткішого курсу проти Кремля. Колишній посол Німеччини у США Вольфганг Ішингер, коментуючи нову риторику віцепрезидента Венса, також зауважив позитивні зрушення, але додав: “Наступним логічним кроком мало б стати посилення тиску на Росію”.

Тим часом інші політики вже діють. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем представив законопроєкт, що передбачає жорсткі економічні санкції, зокрема 500% тарифи на імпорт з країн, які закуповують російські енергоносії. Документ підтримали 72 сенатори — потужна демонстрація стабільної двопартійної підтримки України. “Ми вважаємо Росію головним лиходієм”, — заявив Грем, попередивши, що Путін “зробить величезну помилку, якщо спробує грати з Трампом”.

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Однак у Москві, за словами експосла США Майкла Макфола, сподіваються на зворотне: що з часом інтерес Білого дому до війни згасне, а допомога Україні зменшиться.

“Путін грає в довгу гру, — зазначає Макфол. — Він сподівається, що Трамп втратить інтерес, і українська армія ослабне”.

Попри ці ризики, деякі аналітики вважають, що ймовірність різкого розвороту США від Києва зменшилася.

“Трампу буде складно перезапустити відносини з Росією, не врегулювавши питання України”, — пояснює Томас Грем, експерт Ради з міжнародних відносин. “Ставки занадто високі. Якщо він піде з України просто зараз — це виглядатиме як провал”.

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