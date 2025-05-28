Трамп втрачає терпіння щодо Путіна, але є одне "але": деталі від Politico

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дає зрозуміти, що його терпіння щодо диктатора Росії Володимира Путіна закінчується. Ба більше - він попереджає, що “фюрер” грається з вогнем, відмовляючись брати участь у серйозних мирних переговорах щодо припинення війни.

Про це йдеться у матеріалі Politico.

У статті наголошують, що Трамп розчарований байдужістю диктатора РФ до його пропозиції про перезавантаження відносин після мирного врегулювання, і досі не ухвалив рішення щодо зміни своєї політики.

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“Путін невпинно наближається до того, щоб спалити “золотий міст”, який Трамп простягнув йому”, - наголошує видання.

Трамп і санкції

Втім, американські чиновники, з якими поспілкувалося Politico, кажуть, що американський лідер ще не ухвалив остаточного рішення про те, чи вводити додаткові санкції проти Москви у відповідь на посилення атак РФ на Україну.

Проукраїнські союзники на Капітолійському пагорбі діють обережно, закликаючи Білий дім розглянути можливість виконання погроз щодо Путіна та підтримати їхні зусилля щодо запровадження нових санкцій. Тим часом союзники в Європі, зіткнувшись з можливістю того, що Трамп може вийти з мирних переговорів, не покаравши Росію, намагаються з'ясувати, як їм впоратися з тим, щоб взяти на себе ініціативу щодо підтримки України.

Автори статті зауважують, що Дональд Трамп погрожував посиленням санкцій проти Москви від перших днів свого перебування на посаді. Втім, досі не виконав цих обіцянок – незважаючи на те, що Путін неодноразово заявляв Трампу, мовляв, підтримує мир, “одночасно посилюючи свою кампанію бомбардувань в Україні”.

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Коли минулого тижня Трамп розмовляв з кількома європейськими лідерами після телефонних розмов із Володимиром Зеленським та Путіним, він, здавалося, виправдовував небажання очільника Кремля брати участь у мирних переговорах, за словами двох осіб, знайомих з розмовою.

А що далі

За словами джерел видання, очільник Білого дому висунув припущення, що кремлівський господар, можливо, відмовився приєднатися до переговорів про припинення вогню після погроз нових економічних санкцій з боку Європи та США.

Хоча Трамп був розчарований Путіним, кажуть джерела, він дав європейцям чітке уявлення, що йому не подобаються санкції, і сподівався, що зможе змусити російського “фюрера” долучитися без тиску. Втім, також є особи в американській адміністрації та поза нею, які сказали Трампу, що "санкції зашкодять американським компаніям і відштовхнуть Росію від переговорів".

Кілька республіканських законодавців почали активно підтримувати санкції. Лідери-республіканці в Сенаті підтримують двопартійний законопроєкт, але чекають на чіткий сигнал підтримки з боку Трампа. Однак, якщо він публічно виступить проти обмежень, це може зменшити підтримку або змусити республіканців виступити проти нього.

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“Європейські чиновники і досвідчені спостерігачі за Росією зазначають, що Москва намагається розділити тему війни в Україні та відносин США з Росією, в яких і Путін, і Трамп бачать значний потенціал для економічного зближення”, - пише Politico.

Європейський посадовець зазначив: "Здається, що росіяни хотіли б розділити дві теми: одна – це відносини між Росією та США. Інша – Україна".

Посадовці США та Росії натякали на вигідні можливості, які можуть виникнути, якщо обидві країни нормалізують двосторонні відносини після мирних переговорів.

Нагадаємо, американського президента дуже обурили дії Володимира Путіна. Після потужних російських ударів по українських містах вночі 25 і 26 травня, які стали одними з найбільш інтенсивних за три роки, Трамп назвав поведінку "фюрера" "скаженою".

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Незважаючи та такі бурхливі заяви Дональда Трампа і загрозу санкцій, в адміністрації диктатора РФ вірять в те, що США мають бажання продовжувати спільну роботу з Москвою.

Окрім того, у Путіна цинічно заявляють про продовження переговорів. Речник “фюрера” Дмитро Пєсков наголошу, мовляв, наразі нема розуміння щодо їхнього місця, але потрібно підготуватися до другого раунду.

Дата публікації 06:50, 28.05.25 Кількість переглядів 60 На попередження Путіну від Трампа, Кремль відповів погрозами!