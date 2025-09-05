Трамп втрачає віру і більш песимістично оцінює закінчення війни в Україні: джерела NBC News

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп дедалі песимістичніше налаштований щодо швидкого вирішення війни в Україні, зокрема, за свого посередництва, а також щодо особистої зустрічі лідерів двох України Володимира Зеленського і Володимир Путіна.

Про це повідомили два високопосадовці адміністрації Білого дому в коментарі NBC News.

За їхніми словами, і хоча Трамп не втрачає надії на припинення бойових дій, але на шанси на мир він не сподівається. Американський лідер визнав, що війна виявилася більш складною проблемою, ніж він очікував.

NBC News наголошує, що бурхливі миротворчі зусилля минулого місяця, схоже, тепер зайшли до глухого кута. Одне європейське джерело висловило розчарування тим, що адміністрація Трампа не запровадила суттєвих нових санкцій проти Росії, які стали б поштовхом до припинення війни.

Інший співрозмовників наголошує, що одним з ускладнень у разі введення санкцій можуть стати стосунки керівника Вашингтона з Путіним. Трамп повідомив радників, що не має наміру їх псувати, кажуть джерела. До слова, американський лідер ще під час першого терміну Трамп заявляв, що в інтересах Америки мати дружні стосунки з “фюрером” РФ, який очолює ядерний арсенал.

Водночас західний чиновник наголошує, що підтримка між лідерських відносин з Путіним потенційно дозволяє Трампу позиціювати себе як посередника, якому довіряють обидві сторони. Адже він має важелі впливу як на Путіна, так і на Зеленського.

NBC News пише, хоч санкції є інструментом ймовірного вплину на Путіна, але вони мають зворотний бік. За словами одного зі співрозмовників, кожен ескалаційний поворот ставить під загрозу роль Трампа як справедливого посередника. Саме тому його завдання полягає в тому, щоб вміло розрахувати час для впровадження обмеження та «зменшити їх», коли буде досягнуто прогресу.

Нагадаємо, The New York Times пише про те, що Європа прагне утримати президента США Дональда Трампа залученим до врегулювання війни в Україні. Європейські лідери демонструють, що вони готові працювати над повоєнними гарантіями безпеки для Києва. Попри сумніви щодо швидких переговорів про завершення війни, європейські країни вирішили зосередитись на «довгій грі».

Натомість Путін не припиняє робити нові заяви про війну в Україні. Під час економічного форуму у Владивостоці він вразив цинічною обіцянкою про мир з Україною. Так, з його слів, нібито потреби у розміщенні західних військ в Україні після війни не буде, бо Москва “поважатиме” гарантії безпеки і “дотримуватиметься мирних домовленостей”.