Трамп втратив терпіння щодо Путіна: подробиці від The Telegraph

Дональд Трамп і Володимир Путін. / © Getty Images

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Західних аналітиків часто звинувачують у тому, мовляв, видають бажане за дійсне. Втім, це небезпідставно.

Про це повідомляє військовий експерт Геміш де Бреттон-Гордон.

У березні 2022-го в колонці в New York Times агресорку Росію назвали "потьомкінською наддержавою", наївно припускаючи, що лише найменший поштовх призведе до раптового краху всього режиму. Прогноз не справдився. Але параноя, що наростає, чітко вказує на одне: “фюрер” Путін вважає себе вразливим.

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Важкі втрати, наголошує Геміш де Бреттон-Гордон, призвели до ширшої кризи призову, яка змусила Путіна запропонувати молодим чоловікам зарплату, набагато вищу за середню, щоб вони пішли на фронт.

Втім, ключова вимога, яку висунув Путін на переговорах зі США: усунути президента України Володимира Зеленського до того, як буде досягнуто домовленості про припинення вогню. Абсурдність цієї умови викриває відчай російського лідера, пише видання.

"Але найбільше Путіна турбує нетерпіння людини, яку він колись вважав своїм найвідданішим другом на Заході — Дональда Трампа. У неділю американський президент відійшов від своєї звичної похвали на адресу російського лідера, заявивши, що він "роздратований" через тижні спроб домовитися про перемир’я в Україні. Це різкий контраст із 2015 роком, коли Трамп називав його "сильним лідером"", — пише військовий експерт.

Він додає, що це може зіграти на руку Україні. Адже, вразливість російського диктатора ніколи ще не мала такого вирішального значення для зміни ходу цієї війни, як зараз. Питання в тому, чи скористається Захід цим моментом, де Бреттон-Гордон.

Нагадаємо, оглядача The Financial Times Гідеон Рахман пише, що Дональд Трамп став на стежку Путіна та Ердогана.

Дата публікації 20:02, 31.03.25 Кількість переглядів 36 Трамп хоче на третій термін: нові гучні заяви американського президента