Трамп вважав, що Україна програє: Макрон зробив несподіване зізнання

Макрон і Трамп. / © Associated Press

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Президент Франції Еммануель Макрон розповів, як його американський колега Дональд Трамп змінив думку щодо України після приходу до влади.

Про це французький президент розповів в інтерв’ю France 2.

Зі слів Макрона, коли Трамп знову прийшов до влади у січні 2025-го, то «думав, що Україна програє». Саме тому президент США хотів домогтися якнайшвидшого укладення миру.

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«Згадайте, січень-лютий 2025 року… Він думав, що Україна програє. Усе пішло не так в Овальному кабінеті під час зустрічі із Зеленським. Потім… саміт між Трампом і Путіним (на Алясці — Ред.) породив надії на угоду, в межах якої Україні пропонувалося передати території, які Росія навіть не захопила», — висловився Макрон.

Французький лідер також нагадав про зустріч Трампа з «фюрером» Росії Володимиром Путіним на Алясці у серпні 2025-го, де «майже було винесено на обговорення угоду про те, що ми віддаємо українську територію, яка ще не захоплена». У підсумку очільник Білого дому побачив, що заяви про поразку України виявилися брехнею.

Відтоді, за словами Макрона, Україна разом із партнерами пройшли «величезний шлях». Зокрема, Трамп побачив, що Кремль не виконує своїх зобов’язань і хоче не миру, а це капітуляції України.

«Цей шлях — насамперед перемога українців, їхні здібності та їхня переконливість. Президент Трамп побачив, що все, що йому говорили — що (українці — Ред.) впадуть, не переживуть зиму — виявилося неправдою. Він побачив, що перед ним — мужні, винахідливі люди, яких він поважає», — підсумував французький президент.

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Нагадаємо, Politico пише про те, що Макрон «переграв» Трампа на саміті G7, а також досягнув досить несподіваного дипломатичного успіху. Він зумів переконати колегу підтримати Україну у спільній підсумковій декларації. За словами джерел видання, переламна подія — коли Володимир Зеленський показав Трампу фотографії зруйнованого Успенського собору в Києві після удару РФ. Тоді президент США «був щиро зворушений» побаченим.

Зауважимо, що після саміту очільник Білого дому зробив несподівану заяву про Україну і Росію. Так, він наголосив на тому, що Москва «просто зобов’язана негайно укласти угоду», а також пообіцяв — зроблю все, «що тільки зможе, аби це зупинити».

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