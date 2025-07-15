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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп вважає, що Кремль може перемогти у війні: цікаві подробиці від Politico

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Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп усе ще переконаний, що перевага у війні - досі на стороні агресорки Росії. Таке переконання він має, незважаючи на безпрецедентне рішення підтримати нові постачання систем ППО Patriot для України

Про це повідомило Politico з посиланням на джерела у Білому домі.

За словами співрозмовників, розчарування Трампа диктатором РФ Володимиром Путіним зростає, а тому американський лідер більш охоче бере участь у конфлікті, який, як він наполягав, “може швидко врегулювати”.

"Погляд президента такий, що Росія переможе — питання тільки в тому, скільки це займе часу", — заявив високопосадовець Білого дому.

Так, Трамп вважає, що Росія має "більшу економіку, армію, і просто кидає тіла в м’ясорубку", поступово досягаючи результатів на фронті. Втім, розчарування Путіним, який ігнорує будь-які спроби мирного врегулювання, спонукало президента США ухвалити рішення про підтримку нового пакету озброєння. Тепер Вашингтон дозволив союзникам профінансувати закупівлю Patriot для України, а американський ВПК — отримає замовлення на їхнє виробництво.

"Ми це не купуємо, але ми це виробляємо, і вони за це платять", - наголосив Трамп на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.

Два високопосадовці адміністрації заявили, що відповідь очільника Білого дому значною мірою є реакцією на байдужість Путіна до спроб укласти мирну угоду.

“Деякі з нещодавніх російських атак були найгіршими атаками за всю історію. І останнім часом вони стали більш невибірковими, і президент цього не ціну”, - наголосив високопоставлений американський чиновник.

Окрім того, американський президент повторив свою давню тезу, що Україна в стратегічному сенсі поступається Росії. Трамп казав, що українці “продовжують боротися з неймовірною мужністю, але їм цього не вистачає — вони втрачають озброєння”.

Тим часом рішення про передавання зброї стало компромісом. Трамп демонструє твердість у відповідь на російську жорстокість, але не відмовляється від своєї стратегії "Америка понад усе". Його команда активно просуває наратив, що тепер США витрачатимуть менше, а Європа — більше.

“Європейські гроші пом’якшують це. Але ми ненавидимо це. Це не наша війна, а ескалація не в інтересах Америки”, – сказав один колишній співробітник передвиборчого штабу Трампа.

Однак навіть усередині руху MAGA виникло напруження. Так, соратник американського лідера Стів Беннон вже розкритикував рішення як крок до втягування США у "старомодну виснажливу війну на кривавих землях Європи".

Анна Келлі, заступниця прессекретаря Білого дому, відкинула ці зауваження. Вона наполягає: це не відхід від курсу, а послідовне прагнення "встановити мир через силу" — і за чужі гроші. З її слів, “понад 77 мільйонів американців, які проголосували за президента, не панікують, вони довіряють Трампу і знають, що цей президент відновлює мир завдяки силі”.

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