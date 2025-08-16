ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
1 хв

Трамп вважає, що Путін готовий до тристоронньої зустрічі — європейський чиновник

У тристоронньому саміті братимуть участь Трамп, Путін і президент України Володимир Зеленський.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вважає, що очільник Кремля Володимир Путін згоден на тристоронню зустріч із Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє CNN із посиланням на європейського чиновника.

«Президент США Дональд Трамп, судячи з усього, вийшов із зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним з переконанням, що Путін згоден на ідею тристороннього саміту», — повідомив європосадовець.

Цей чиновник знайомий з телефонною розмовою, яку Трамп провів раніше з європейськими лідерами, але не має повноважень говорити про це офіційно.

Зазначається, у тристоронньому саміті братимуть участь Трамп, Путін і президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на Алясці завершилися перемовини Трампа і Путіна. Вони тривали близько трьох годин.

Американський президент згодом зателефонував українському колезі Володимиру Зеленському, а також поспілкувався з європейським лідерам і розповів про результати перемовин із Путіним. Деталі розмови наразі не повідомляються.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie