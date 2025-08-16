Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вважає, що очільник Кремля Володимир Путін згоден на тристоронню зустріч із Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє CNN із посиланням на європейського чиновника.

«Президент США Дональд Трамп, судячи з усього, вийшов із зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним з переконанням, що Путін згоден на ідею тристороннього саміту», — повідомив європосадовець.

Цей чиновник знайомий з телефонною розмовою, яку Трамп провів раніше з європейськими лідерами, але не має повноважень говорити про це офіційно.

Зазначається, у тристоронньому саміті братимуть участь Трамп, Путін і президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на Алясці завершилися перемовини Трампа і Путіна. Вони тривали близько трьох годин.

Американський президент згодом зателефонував українському колезі Володимиру Зеленському, а також поспілкувався з європейським лідерам і розповів про результати перемовин із Путіним. Деталі розмови наразі не повідомляються.