Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп переконаний у перемозі Росії і дав це зрозуміти європейським лідерам після своєї розмови з президентом держави-агресорки Володимиром Путіним у понеділок, 19 травня.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

У виданні також зазначили, що американський президент висловлював низку тезисів Кремля у розмові з європейськими лідерами.

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Відмова Трампа від погроз запровадити більше санкцій, якщо Путін відхилить безумовне припинення вогню, викликала побоювання в Європі, що він відходить від проголошеного зобов’язання досягти швидкої мирної угоди.

Ці коментарі відображали зростальну втому від його ролі посередника, що підвищувало ймовірність відмови від переговорів, які поки що не принесли особливих результатів.

Джек Вотлінг, старший науковий співробітник з питань сухопутних воєн Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні, сказав, що дипломатичний відступ грає на руку Путіну.

«Росія не може продовжувати операції нескінченно, але поки що Москва вважає, що її вплив на Україну з часом зростатиме. А оскільки Трамп чітко натякнув, що вийде з переговорів, російські військові мають намір активізувати свої операції», — наголосив він.

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Чи справді Росія перемагає?

Ситуація на полі бою різко контрастує з дипломатичним зрушенням на користь Путіна.

Згідно з даними, що відстежуються Bloomberg, російські війська 2025 року просувалися вглиб території України в середньому приблизно на 41 квадратний кілометр на тиждень. Це менше, ніж приблизно 125 квадратних кілометрів, що в середньому спостерігалося від середини серпня до кінця минулого року.

Публічні дані також показують, що від січня Росія захопила менше чверті відсотка — 0,15% — території України. Східна Донецька область, яка стала жертвою найзапекліших боїв війни та частково окупована вже понад десять років, досі не перебуває під повним контролем Москви.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий відступити від переговорів між Україною та Росією, якщо не буде досягнуто прогресу.

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