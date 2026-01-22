Трамп вважає, що його "Рада миру" може замінити ООН: Китай неочікувано відреагував

Дональд Трамп. / © Reuters

Реклама

Китай має намір твердо відстоювати міжнародну систему, в центрі якої перебуває Організація об’єднаних націй.

Про це заявив речник китайського МЗС Ґо Цзякунь, повідомляє «Укрінформу».

З його слів, КНР завжди «практикує справжній мультилатералізм».

Реклама

«Як би не змінювалася міжнародна ситуація, Китай твердо захищатиме систему, в центрі якої — ООН, заснований на міжнародному праві міжнародний порядок та основні норми міжнародних відносин, що базуються на цілях та принципах Статуту ООН», — сказав Ґо.

Дипломат розповів, що Пекін отримав запрошення від Вашингтона взяти участь в ініціативі президента США Дональда Трампа. Втім, він не сказав нічого про ставлення КНР до Ради миру, а також те, чи долучиться країна у якомусь форматі до її роботи.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що новостворена ним “Рада миру” може в майбутньому замінити ООН. Цю організацію американський лідер вважає не ефективною. Водночас в ООН відповіли на критику Трампа та наголосили, що надалі керуватимуться своїм Статутом та не хвилюються через появу нових структур на кшталт анонсованої Трампом.

Окрім того, "Рада миру" Трампа зіткнулася з серйозним опором союзників. Заявлена мета «Ради» полягає у контролі наступного етапу плану США щодо Сектору Гази. Проте її статут не згадує безпосередньо Газу, а пропонує широке мандатне завдання для нової міжнародної організації, яка «прагне сприяти стабільності, відновити надійне й законне управління та забезпечити стійкий мир у регіонах, що постраждали або під загрозою конфлікту».