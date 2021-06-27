Трамп вважає вибори президента США торік "злочином століття"

Поки Трамп повторює заяви, що звучали протягом останніх декількох місяців.

Експрезидент США Дональд Трамп назвав президентські вибори в США 2020 році»злочином століття", адже вважає, що їх результати були сфальсифіковані.

Про це він заявив, вперше за довгі місяці виступаючи перед прихильниками, — ТАРС.

Колишній президент США додав, що "3. листопада було ганьбою, 3 листопада ввечері вибори закінчилися, а потім стало щось відбуватися". "Ми не програли ці вибори, ні, не програли", — зауважив він.

Трамп також приписав собі основні успіхи у внутрішній і зовнішній політиці США за останній час.

Він продовжує вважати, що вакцина від коронавірусу була створена при ньому, а також що він з самого початку вважав, що коронавірус з'явився з лабораторії в Ухані.

"Китай повинен заплатити нам трильйони та трильйони доларів", — повторив ексглава Білого дому претензії.

Зауважимо, що Трамп проводить перший мітинг після свого відходу з Білого дому. На захід зібралися тисячі людей, але поки Трамп, в основному, повторює заяви, що звучали протягом останніх декількох місяців.

Також Трамп працює над "важливим проєктом", але не сказав яким.

Раніше повідомлялося, що колишній президент США Дональд запустив власну онлайн-платформу для спілкування зі своїми шанувальниками. Відзначається, що платформа дозволяє американському екслідеру публікувати пости, зображення та відеозаписи.

Нагадаємо, колишній лідер США Дональд Трамп надихнув жартівників на створення сотень тисяч мемів. Так він і сам не проти посміятися. Яким світ запам'ятає Дональда Трампа, скільки тривало його рекордне рукостискання з президентом Франції та деталі зовнішності політика стали предметом обговорень в інтернеті.

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