- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 354
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп запровадив додаткове мито для Індії: Білий дім пояснив причину
Трамп запровадив додаткове 25% мито на індійські товари.
Президент США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає додаткове 25% мито на товари з Індії.
Про це пише Clash Report.
Додаткові мита на Індію пов’язані із закупівлею нею російської нафти. Таку позицію пояснили у Білому домі.
Нагадаємо, 30 липня президент США запровадив мита проти Індії у розмірі 25%. Окрім того, він пригрозив, що має намір «суттєво підвищити» імпортне мито щодо Нью-Делі. Втім, якою буде нова ставка мит для Індії.
Росія звинувачує США в торговельному тиску на Індію через намір президента Дональда Трампа підвищити мита для країни.
Раніше також повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження 100-відсоткових тарифів щодо торгівельних партнерів Росії. За його словами, раніше він «ніколи не встановлював відсотки», але тепер планує активно цим займатися.