Трамп запровадив додаткове мито для Індії: Білий дім пояснив причину

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає додаткове 25% мито на товари з Індії.

Про це пише Clash Report.

Додаткові мита на Індію пов’язані із закупівлею нею російської нафти. Таку позицію пояснили у Білому домі.

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Нагадаємо, 30 липня президент США запровадив мита проти Індії у розмірі 25%. Окрім того, він пригрозив, що має намір «суттєво підвищити» імпортне мито щодо Нью-Делі. Втім, якою буде нова ставка мит для Індії.

Росія звинувачує США в торговельному тиску на Індію через намір президента Дональда Трампа підвищити мита для країни.

Раніше також повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження 100-відсоткових тарифів щодо торгівельних партнерів Росії. За його словами, раніше він «ніколи не встановлював відсотки», але тепер планує активно цим займатися.