Трамп вигадав нове прізвисько для демократів: різка заява

Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп різко висловився про представників Демократичної партії. Зокрема, він вигадав для них нове образливе прізвисько.

Про це Трамп сказав під час виступу у Білому домі.

Трамп заявив, що демократи нібито принципово не підтримують жодних його ініціатив, навіть якщо йдеться про зниження цін на ліки.

Реклама

«Можна сказати, що ми знизимо ціни на ліки на 80%, але не отримаємо жодного голосу демократів. Не розумію, як у них це виходить! Ось чому ми називаємо їх „тупократами“. Нове прізвисько, бо вони дурні…», — сказав американський лідер.

В оригіналі Трамп використав слово «Dumbocrats» — гру слів, утворену від Democrats («демократи») та dumb («дурний», «тупий»).

Раніше Трамп говорив про те, на що ладен піти заради США. Так, він буцімто готовий “прийняти кулю” за країну. Водночас він визнав, що звучать його висловлювання недобре. «Знаєте, я готовий, це жахливий вислів — прийняти кулю. Це жахливий вираз, особливо коли я його використовую. Але я готовий прийняти кулю за країну», — аідзначив очільник Штатів.

Новини партнерів