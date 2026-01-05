Трамп вимагає повного доступу до Венесуели й погрожує Родрігес долею гіршою за Мадуро

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон потребує «повного доступу» до Венесуели, аби, за його словами, мати змогу відновлювати країну.

Про це він повідомив журналістам на борту літака Air Force One, - пише CNN.

«Нам потрібен повний доступ. Нам потрібен доступ до нафти та до інших речей у їхній країні, які дозволять нам відбудувати цю країну», — сказав Трамп.

Він також повторив заяви, які раніше зробив в інтерв’ю The Atlantic, наголосивши, що виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес може зіткнутися з «гіршою долею», ніж заарештований лідер країни Ніколас Мадуро, якщо «не зробить правильний вибір».

«Мені не потрібно це пояснювати. Я лише скажу, що на неї чекає ситуація, ймовірно, гірша за Мадуро, адже, знаєте, Мадуро здався одразу», — заявив президент США.

При цьому Трамп не уточнив, що саме має на увазі під «правильним рішенням» з боку венесуельської влади.

Нагадаємо, міжнародний оглядач The Guardian пише, що донедавна страх вплутуватися у війни за кордоном стримував бажання президента США Дональда Трампа захопити територію та природні ресурси інших країн. Після ударів по Венесуелі та викрадення президента цієї країни Ніколаса Мадуро американський лідер, здається, остаточно повірив у свою всемогутність і «путінізує» зовнішню політику США.