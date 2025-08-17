- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 617
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп вирішив, чи проводитиме спільну зустріч із Зеленським та лідерами ЄС
Президент США Дональд Трамп зустрінеться з главою України Володимиром Зеленським тет-а-тет. Лише потім доєднаються лідери Євросоюзу.
Трамп відмовився від спільної зустрічі з європейськими лідерами. Він прийме Зеленського наодинці.
Про це повідомляє Bild.
Деталі рішення Трампа
Як зазначається, президент США Дональд Трамп вирішив провести зустріч наодинці з Володимиром Зеленським. Відомо, що українського лідера у Вашингтон супроводжують лідери ЄС, зокрема:
президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
президент Франції Емманюель Макрон
прем'єрміністр Великої Британії Кір Стармер
прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні
президент Фінляндії Олександр Стубб
генсек НАТО Марк Рютте.
“Лише після переговорів тет-а-тет між президентом України та США до них приєднаються представники ЄС та НАТО. Планується спільна робоча вечеря та обговорення у розширеному складі”, — повідомляють джерела BILD.
Раніше Трамп уже заявив про намір провести тристоронні переговори із Зеленським та Володимиром Путіним до кінця наступного тижня.
Нагадаємо, Трамп окреслив головну тему завтрашньої зустрічі із Зеленським.