Трамп вирішив, чи проводитиме спільну зустріч із Зеленським та лідерами ЄС

Президент США Дональд Трамп

Трамп відмовився від спільної зустрічі з європейськими лідерами. Він прийме Зеленського наодинці.

Про це повідомляє Bild.

Деталі рішення Трампа

Як зазначається, президент США Дональд Трамп вирішив провести зустріч наодинці з Володимиром Зеленським. Відомо, що українського лідера у Вашингтон супроводжують лідери ЄС, зокрема:

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

президент Франції Емманюель Макрон

прем'єрміністр Великої Британії Кір Стармер

прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні

президент Фінляндії Олександр Стубб

генсек НАТО Марк Рютте.

“Лише після переговорів тет-а-тет між президентом України та США до них приєднаються представники ЄС та НАТО. Планується спільна робоча вечеря та обговорення у розширеному складі”, — повідомляють джерела BILD.

Раніше Трамп уже заявив про намір провести тристоронні переговори із Зеленським та Володимиром Путіним до кінця наступного тижня.

Нагадаємо, Трамп окреслив головну тему завтрашньої зустрічі із Зеленським.