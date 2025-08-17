ТСН у соціальних мережах

Політика
617
1 хв

Трамп вирішив, чи проводитиме спільну зустріч із Зеленським та лідерами ЄС

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з главою України Володимиром Зеленським тет-а-тет. Лише потім доєднаються лідери Євросоюзу.

Катерина Сердюк
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Трамп відмовився від спільної зустрічі з європейськими лідерами. Він прийме Зеленського наодинці.

Про це повідомляє Bild.

Деталі рішення Трампа

Як зазначається, президент США Дональд Трамп вирішив провести зустріч наодинці з Володимиром Зеленським. Відомо, що українського лідера у Вашингтон супроводжують лідери ЄС, зокрема:

  • президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

  • канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

  • президент Франції Емманюель Макрон

  • прем'єрміністр Великої Британії Кір Стармер

  • прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні

  • президент Фінляндії Олександр Стубб

  • генсек НАТО Марк Рютте.

“Лише після переговорів тет-а-тет між президентом України та США до них приєднаються представники ЄС та НАТО. Планується спільна робоча вечеря та обговорення у розширеному складі”, — повідомляють джерела BILD.

Раніше Трамп уже заявив про намір провести тристоронні переговори із Зеленським та Володимиром Путіним до кінця наступного тижня.

Нагадаємо, Трамп окреслив головну тему завтрашньої зустрічі із Зеленським.

