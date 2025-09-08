Трамп висловив невдоволення подіями в Україні та анонсував нову розмову з Путіним

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокоментував останній російський обстріл України, заявивши, що він дуже незадоволений, але вірить, що війну вдасться врегулювати.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

«Це така жахлива трата людства. Тож, ні, я не в захваті від того, що там відбувається, скажу вам. Я думаю, це буде врегульовано… Ми це зробимо. Я вірю, що ми це вирішимо», — заявив американський президент.

Крім того, він заявив, що найближчими днями у нього буде розмова з російським диктатором Путіним.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявляв, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії через війну в Україні.

Раніше публіцист Віталій Портников заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, здається, досі не усвідомлює, яку небезпеку несе військова перемога РФ над Україною.

Ми раніше інформували, що авторитарні лідери використовують некомпетентність Трампа і мають при цьому добрі стосунки з американським президентом.