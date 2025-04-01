Трамп висловив упевненість, що Путін погодиться на припинення війни

Дональд Трамп та Путін / © Getty Images

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Президент Сполучених штатів Дональд Трамп хоче, щоб кремлівський диктатор Путін «уклав угоду» про припинення агресії проти України.

Про це інформує CNN.

Американський президент виловив впевненість, що російський диктатор погодиться на припинення війни. Він зазначив, що немає бажання вводити мита на російську нафту, про що він говорив раніше.

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«Я хочу, щоб він уклав угоду, щоб ми припинили вбивати російських солдатів, українських солдатів та інших людей. Я хочу бути впевненим, що він доведе справу до кінця, і я думаю, що він це зробить. Я не хочу вводити вторинні мита на його нафту», — сказав Трамп.

Крім того, він заявив, що Україна вимагає вступу до НАТО в обмін на підписання угоди про видобуток корисних копалин.

«Ми уклали угоду щодо рідкоземельних металів. Усе було готово. І я почув від вас (від преси)… Я ще не говорив із ними, але через вас дізнався, що тепер вони кажуть: „Ми укладемо цю угоду, тільки якщо вступимо до НАТО“ або щось на кшталт цього. Ну, по-перше, це ніколи не обговорювалося. По-друге, я думаю, що ще задовго до Путіна їм сказали, що в НАТО їх не приймуть», — заявив глава Білого дому.

Також Трамп заявив, що питання вступу України до НАТО, на його думку, стало причиною початку війни.

Раніше повідомлялося, що президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що голова Білого дому Дональд Трамп наразі єдиний, хто може стати посередником між Україною та російськими загарбниками.

Ми раніше інформували, що особистий духовний наставник Трампа закликав дати зброю Україні для захисту від загарбників.