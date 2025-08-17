ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
472
Час на прочитання
1 хв

Трамп висловився про Лукашенка

Президент США Дональд Трамп вважає самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка “могутнім лідером”.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Трамп висловився про Лукашенка

© Associated Press

Трамп висловився про Лукашенка. Глава Штатів назвав білоруського вождя «могутнім».

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

«Я дякую Білорусі та її могутньому лідеру», — зазначив він.

Також він додав, що також “невдовзі вийде 1300”. Втім залишається незрозумілим, що мав на увазі глава США.

Раніше Лукашенко і Трамп провели телефонну розмову. Це, як зазначається, не перший прямий контакт Трампа та Лукашенка.

Дональд Трамп після розмови з Лукашенком написав у соцмережі Truth Social таке: «Я з нетерпінням чекаю на зустріч із президентом Лукашенком у майбутньому».

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie