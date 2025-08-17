© Associated Press

Трамп висловився про Лукашенка. Глава Штатів назвав білоруського вождя «могутнім».

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

«Я дякую Білорусі та її могутньому лідеру», — зазначив він.

Також він додав, що також “невдовзі вийде 1300”. Втім залишається незрозумілим, що мав на увазі глава США.

Раніше Лукашенко і Трамп провели телефонну розмову. Це, як зазначається, не перший прямий контакт Трампа та Лукашенка.

Дональд Трамп після розмови з Лукашенком написав у соцмережі Truth Social таке: «Я з нетерпінням чекаю на зустріч із президентом Лукашенком у майбутньому».