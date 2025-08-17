- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 472
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп висловився про Лукашенка
Президент США Дональд Трамп вважає самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка “могутнім лідером”.
Трамп висловився про Лукашенка. Глава Штатів назвав білоруського вождя «могутнім».
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.
«Я дякую Білорусі та її могутньому лідеру», — зазначив він.
Також він додав, що також “невдовзі вийде 1300”. Втім залишається незрозумілим, що мав на увазі глава США.
Раніше Лукашенко і Трамп провели телефонну розмову. Це, як зазначається, не перший прямий контакт Трампа та Лукашенка.
Дональд Трамп після розмови з Лукашенком написав у соцмережі Truth Social таке: «Я з нетерпінням чекаю на зустріч із президентом Лукашенком у майбутньому».