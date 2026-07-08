Трамп висловився про наміри Путіна у війні та анонсував розмову з ним

Дональд Трамп / © Associated Press

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США вже здійснюють тиск на Російську Федерацію через війну в Україні, а американський лідер планує провести розмову з главою Кремля.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Анкарі.

Трамп поговорить з Путіним — що заявив

Відповідаючи на запитання журналіста, чи продовжуватиметься тиск на РФ у разі відмови припинити бойові дії, очільник Білого дому зазначив, що цей процес уже триває.

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«Ми вже тиснемо на Росію. Я не думаю, що Путіну подобається те, що відбувається», — зазначив Дональд Трамп.

Американський президент також повідомив, що має намір провести чергові переговори з російським керівником найближчим часом. Крім того, він поділився своїм баченням позиції російського диктатора щодо тривалого конфлікту.

«Я багато говорив із Путіним, менше — із Зеленським. Він хоче завершити війну. Багато людей в це не вірить», — заявив Дональд Трамп.

Він додав, що поговорить із Путіним сьогодні. Трамп ще зауважив, що російські умови стають не такими жорсткими, адже війна дається Москві набагато складніше, ніж очікувалося. Окрім цього, він традиційно запевнив, що бойові дії взагалі б не почалися, якби в той час він перебував на посаді президента США.

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Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Анкарі стартував доленосний саміт НАТО. Марк Рютте заявив про відданість США Альянсу, а для України готують по 70 млрд євро на рік.

Зеленський проводить переговори із Трампом на саміті НАТО у Туреччині. Українська делегація на чолі із президентом очікує на результативний саміт.

За інформацією Bloomberg, на полях саміту НАТО між українською та американською делегаціями відбудуться надзвичайно важливі переговори щодо подальшої стратегії ведення війни.

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