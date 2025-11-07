ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1747
Час на прочитання
1 хв

Трамп заявив про прогрес у питанні закінчення війни в Україні: деталі

Трамп вкотре вихвалився тим, скільки воєн йому вдалося закінчити.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову заявив про значне просування в питанні завершення війни в Україні.

Про це він заявив під час спілкування з пресою.

Американський лідер наголосив, що три місяці тому його адміністрація уклала мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном. Трамп вкотре наголосив, що це одна з восьми воєн, яку США припинили за вісім місяців.

Тепер, наголосив президент США, Вашингтон прагне закінчити війну в Україні. Нібито в цьому питанні є просування.

"Ми прагнемо закінчити ще одну (війну - Ред), якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки нам це не вдалося, але, я думаю, ми сильно просунулися", - сказав президент США.

З його слів, експорт російської нафти "суттєво знизився". На фоні цього Трамп висловив сподівання, що сторони конфлікту незабаром зупиняться, зважаючи на великі людські втрати.

"Гине так багато людей… Сподіваємось, вони порозумнішають і зупинять це", - додав американський президент.

Нагадаємо, кілька днів тому Трамп заявив, що диктатор РФ Володимир Путін просив його “завершити війну в Україні”. Нібито сталося це під час розмови два тижні тому. Трамп також продовжує наполягати, що зможе «зупинити війну за дуже короткий час».

За словами Трампа, війну в Україні можливо закінчити протягом кількох місяців.

Дата публікації
Кількість переглядів
1747
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie