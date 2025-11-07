Трамп заявив про прогрес у питанні закінчення війни в Україні: деталі

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову заявив про значне просування в питанні завершення війни в Україні.

Про це він заявив під час спілкування з пресою.

Американський лідер наголосив, що три місяці тому його адміністрація уклала мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном. Трамп вкотре наголосив, що це одна з восьми воєн, яку США припинили за вісім місяців.

Тепер, наголосив президент США, Вашингтон прагне закінчити війну в Україні. Нібито в цьому питанні є просування.

"Ми прагнемо закінчити ще одну (війну - Ред), якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки нам це не вдалося, але, я думаю, ми сильно просунулися", - сказав президент США.

З його слів, експорт російської нафти "суттєво знизився". На фоні цього Трамп висловив сподівання, що сторони конфлікту незабаром зупиняться, зважаючи на великі людські втрати.

"Гине так багато людей… Сподіваємось, вони порозумнішають і зупинять це", - додав американський президент.

Нагадаємо, кілька днів тому Трамп заявив, що диктатор РФ Володимир Путін просив його “завершити війну в Україні”. Нібито сталося це під час розмови два тижні тому. Трамп також продовжує наполягати, що зможе «зупинити війну за дуже короткий час».

За словами Трампа, війну в Україні можливо закінчити протягом кількох місяців.