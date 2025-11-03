ТСН у соціальних мережах

Політика
87
1 хв

Трамп висловився про Путіна й Сі: кого вважає сильнішим

Трамп вважає і Путіна, і Сі сильними лідерами.

Катерина Сердюк
Путін, Сі, Трамп

Путін, Сі, Трамп / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп висловився про китайського лідера Сі Цзіньпіна та кремлівського диктатора Володимира Путіна. Американський глава вважає їх сильними лідерами.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю CBS.

Журналістка запитала президента США, з ким йому простіше мати справу — з Путіним чи Сі Цзіньпінем.

«Обидва жорсткі, обидва розумні… обидва дуже сильні лідери. З цими людьми не можна жартувати. Це люди, до яких слід ставитися дуже серйозно», — заявив Трамп.

Як зазначалося раніше, зустріч Трампа і Сі провалилася. Йшлося про партнерство, та предметних результатів не досягнуто. Щобільше, про дружбу між країнами говорити не доводиться, адже вони — ідеологічні противники.

«Сі — класичний більшовик. Це людина, яка цитуватиме Мао та говоритиме, який він герой, хоча Мао вгробив мільйони китайців», — політик й дипломат Роман Безсмертний.

Він зазначає, що від розмови Трампа та Сі не варто було очікувати проривів. Їхня зустріч мала символічний характер і не вплинула безпосередньо на перебіг війни в Україні.

Нагадаємо, Трамп зробив гучну заяву про війну.

«Останньої краплі немає. Іноді треба дати їм битися, і вони б’ються, вони воюють. І це важка війна для Путіна. Він втратив багато солдатів. Можливо, мільйон. І це було важко для для України. Це важко для обох», — сказав Трамп.

