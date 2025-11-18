- Дата публікації
Трамп сказав, чому досі не зупинив війну в Україні та до чого тут Путін
Дональд Трамп заявив, що здивований Володимиром Путіним через тривалість війни.
Президент США Дональд Трамп висловив здивування щодо тривалості війни в Україні. Трамп, який регулярно заявляє про свою здатність швидко закінчити війну, підкреслив, що досі не зміг урегулювати це питання.
Про це він заявив під час зустрічі з наслідним принцом Саудівської Аравії, передає Clash Report.
«У мене ще одна справа з Путіним. Я трохи здивований Путіним. Це триває довше, ніж я думав», — цитують слова Трампа.
Американський лідер також заявив, що за час свого президентства він завершив вісім війн, але визнав, що «справу з Путіним» досі не закрито.
Нагадаємо, європейські союзники США повинні зайняти «більш агресивну» позицію щодо агресорки Російської Федерації. Країни Європи мали б просуватися вперед з планами використання заморожених російських активів для фінансування України.
Раніше повідомлялося, що комісар Єврокомісії з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс шокував зізнанням, чому європейська допомога Україні не змінює перебіг війни.