Трамп сказав, чому досі не зупинив війну в Україні та до чого тут Путін

Президент США Дональд Трамп висловив здивування щодо тривалості війни в Україні. Трамп, який регулярно заявляє про свою здатність швидко закінчити війну, підкреслив, що досі не зміг урегулювати це питання.

Про це він заявив під час зустрічі з наслідним принцом Саудівської Аравії, передає Clash Report.

«У мене ще одна справа з Путіним. Я трохи здивований Путіним. Це триває довше, ніж я думав», — цитують слова Трампа.

Американський лідер також заявив, що за час свого президентства він завершив вісім війн, але визнав, що «справу з Путіним» досі не закрито.

