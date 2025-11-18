ТСН у соціальних мережах

Політика
2195
1 хв

Трамп сказав, чому досі не зупинив війну в Україні та до чого тут Путін

Дональд Трамп заявив, що здивований Володимиром Путіним через тривалість війни.

Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп висловив здивування щодо тривалості війни в Україні. Трамп, який регулярно заявляє про свою здатність швидко закінчити війну, підкреслив, що досі не зміг урегулювати це питання.

Про це він заявив під час зустрічі з наслідним принцом Саудівської Аравії, передає Clash Report.

«У мене ще одна справа з Путіним. Я трохи здивований Путіним. Це триває довше, ніж я думав», — цитують слова Трампа.

Американський лідер також заявив, що за час свого президентства він завершив вісім війн, але визнав, що «справу з Путіним» досі не закрито.

Нагадаємо, європейські союзники США повинні зайняти «більш агресивну» позицію щодо агресорки Російської Федерації. Країни Європи мали б просуватися вперед з планами використання заморожених російських активів для фінансування України.

Раніше повідомлялося, що комісар Єврокомісії з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс шокував зізнанням, чому європейська допомога Україні не змінює перебіг війни.

2195
