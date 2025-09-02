Трамп виступить з важливою заявою: що відомо

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у вівторок, 2 вересня, виступить із важливою заявою.

Про це стало відомо з розкладу американського лідера, опублікованого пресслужбою Білого дому.

Зазначається, що виступ Трампа заплановано на 14:00 - це близько 21:00 за київським часом. Втім, про що саме говоритиме очільник Білого дому, наразі не відомо.

Зауважимо, що саме 2 вересня спливає 50-денний термін, який Трамп встановив диктатору РФ Володимиру Путіну для укладення мирної угоди. Президент США погрожував запровадити 100% вторинні мита на країни, що купують російську нафту. Втім, згодом він скоротив дедлайн до 10–12 днів.

Нагадаємо, напередонрі міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація президента розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Адже після зустрічей на Алясці Путін пішов у протилежному напрямку. Він “у жахливий, жахливий спосіб” наростив бомбардувальну кампанію. Через це Вашингтон уважно вивчатиме всі можливі варіанти подальших дій у поточному тижні.