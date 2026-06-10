Трамп виступив із різкою заявою щодо Ірану

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран «занадто довго затягував переговори щодо угоди», та зробив гучне попередження Тегерану.

Про це американський лідер написав у Мережі Truth Social.

«Хуліган Близького Сходу мертвий. Вони занадто довго йшли на переговори щодо угоди, яка була б для них чудовою. Тепер їм доведеться за це заплатити», — наголосив президент.

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У дописі Трамп заявив, що Іран «лише балакає, а дій немає». Також очільник Білого дому наголосив, що іранських ВМС і ВПС «більше не існує, бо вони повністю розгромлені».

Допис Дональда Трампа у Truth Social.

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В ніч проти 10 червня Іран здійснив запуск ракет і безпілотників у напрямку американських баз на Близькому Сході. Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про це після повідомлень про початок ударів у відповідь на збиття американського вертольота.

Зауважимо, днями іранські військові збили американський бойовий гелікоптер Apache. Інцидент стався під час патрулювання над Ормузькою протокою. Екіпаж не постраждав. Однак Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має намір відповісти на атаку. Пізніше США таки почали атакувати Іран.

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс на тлі ситуації зі збиттям вертольота заявив, що Америка «дуже близька» до досягнення угоди. За його словами, це може статися наступного тижня або через кілька місяців.

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