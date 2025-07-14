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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2206
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1 хв

Трамп виступив із жорстким ультиматумом Путіну, але в ЄС закликають не зволікати з миром

Президент США Дональд Трамп запропонував Путіну 50 днів на початок переговорів, погрожуючи торговельними митами.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Кая Каллас

Кая Каллас. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити щонайменше 100-відсоткові мита проти головних торговельних партнерів Росії, якщо Володимир Путін не погодиться на мирні переговори протягом 50 днів.

Про це йдеться на офіційному сайті Європейського Союзу.

Водночас глава дипломатії ЄС Кая Каллас закликала скоротити цей термін, зазначивши, що кожен день затягування означає нові жертви серед цивільних в Україні.

Каллас, коментуючи ініціативу Трампа, заявила: “З одного боку, дуже позитивно, що президент Трамп займає тверду позицію щодо Росії. З іншого — 50 днів — це дуже довгий термін”.

Також Трамп анонсував нову військову допомогу Україні, яку, за його словами, оплатять союзники по НАТО.

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